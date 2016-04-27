Москва, 27 апреля, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Польша сохранилась как государство и народ только потому, что была залита кровью русских солдат, считает политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. По его мнению, если сегодня страна этого не понимает, хочет сносить памятники, готова к развитию конфликта, то все последствия будут на ее ответственности. Об этом он заявил 27 апреля в программе «Структура момента» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Читайте также: Власти Польши не будут трогать памятники с останками воинов

«Главный вопрос сегодняшней повестки дня заключается в следующем: советский солдат является воином-освободителем или не является им? Польша, которая это всё осуществляет, понимает, что она сохранилась как государство и вообще как народ только потому, что она оказалась залита кровью русского солдата? Если Польша этого не понимает и хочет сносить памятники, оскорблять личностное достоинство тех, кто там жертвовал собой и кровью поливал существование Польши, отсутствие нацистского геноцида поляков, если они хотят так себя вести, то должны знать только одно: не высшее руководство, не элита, а рядовые люди России запомнят это в сердце», — подчеркнул Сергей Кургинян.

По словам политолога, дальнейшая оголтелая десоветизация не только противоречит мнению большинства людей, которые живут сейчас в России, она создаёт чёрную дыру в нашей истории и делает нашу страну неполноценной.

«Ни руководство страны, ни элита, ни любой выбирающийся политик эту дальнейшую десоветизацию не признает. Поэтому это вопрос о том, что вы (Польша — прим. ИА REGNUM ) хотите конфликта с Россией по фундаментальному, для неё ценностному вопросу. Хотите? Развивайте. Все последствия будут находиться на вас», — отметил Кургингян.

От дальнейшей дискуссии Сергей Кургинян отказался, остро отреагировав на высказывание польского политолога Якуба Курейбы, который заявил следующее: «Я понимаю, почему вы так держитесь за прошлое. Потому что в настоящем у вас всё плохо, а будущего, возможно, вообще нет». Кургинян назвал оппонента хамом, после чего покинул студию.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши могут снести несколько сотен памятников, которые символизируют «господство коммунистической системы над страной». Речь идёт почти о 500 объектах благодарности Советскому Союзу, освободившему Польшу от фашизма. Трогать не станут лишь те памятники, под которыми находятся останки участников Великой Отечественной войны. При этом осквернение советских памятников для Польши — явление неоднократное.