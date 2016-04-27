Петропавловск-Камчатский, 27 апреля, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Ракетный комплекс С-400 «Триумф» и ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» впервые будут показаны жителям Камчатки во время прохождении войск и техники в честь праздновании Дня Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

vimpel-v.com Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Кроме того, в нынешнем параде будут представлены береговые ракетные комплексами «Рубеж» и «Редут», различные боевые орудия и бронемашины в количестве более 20 единиц. «Накануне Дня Победы в местах дислокации частей и соединений на Камчатке военные моряки возложат цветы и венки к памятникам, мемориалам и воинским захоронениям, закрепленным за частями», — сказали в пресс-службе, добавив, что ветераны войны на военном корабле камчатской группировки выйдут в море к памятным местам и возложат на воду венки.

ИА REGNUM напоминает, что комплексы «Триумф» и «Панцирь» поступили на вооружение зенитной ракетной части на Камчатке вместо ЗРК С-300. Они прикрывают небо над полуостровом, на котором находится и база атомных подводных лодок ТОФ.