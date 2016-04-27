Москва, 27 апреля, 2016, 07:32 — ИА Регнум. Правительство РФ поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете для органов государственной власти субъекта РФ осуществлять в не предусмотренных федеральным законом случаях расходы на информирование о своей деятельности. Официальный отзыв на инициативу парламентариев опубликован на сайте правительства.

Леонид Соломаткин. Губернаторша, входящая в церковь (фрагмент). 1864

«Урегулировать проектируемый в законопроекте запрет для органов государственной власти субъектов РФ осуществлять в не предусмотренных законом случаях расходы на информирование о своей деятельности целесообразно в федеральном законе №8-ФЗ, к предмету правового регулирования которого относятся отношения, связанные с информированием о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», отмечается в документе.

При этом правительство считает целесообразным распространить указанный запрет и на органы местного самоуправления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2015 года. Документ направлен на ограничение нецелевых трат региональных бюджетов, зачастую расходуемых не на региональное экономическое развитие и обеспечение социального благополучия жителей, а на саморекламу региональных властей, отмечали депутаты всех четырех фракций.

Согласно проекту закона, расходование бюджетных и внебюджетных средств на такое незаконное информирование будет наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или лишением свободы на срок до двух лет. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, будет караться штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.