Барнаул, 27 апреля, 2016, 07:07 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края обнародовала итоги проверки соблюдения требований законодательства о дорожной деятельности и безопасности дорожного движения, проведенной с целью выявления водителей, которым запрещено управлять транспортными средствами по медицинским показаниям. Об этом информирует официальный сайт ведомства. В органы прокуратуры направили в суд 284 иска с требованиями о прекращении права управления транспортными средствами.

Автомобилистов, которым нельзя садиться за руль, выявили в прокуратуре Алтайского края

«Так, в ходе проверки в Курьинском районе выявлен местный житель, страдающий психиатрическим расстройством в форме заболевания головного мозга. При этом он имел право управления транспортным средством. Аналогичные нарушения были выявлены прокуратурой Центрального района Барнаула после проверки сведений, изложенных пользователем социальной сети, о наличии психического заболевания у его знакомого. В обоих случаях по требованиям прокурора суд лишил граждан соответствующих прав.

Кроме того, установлено, что среди жителей Алтайского края, имеющих водительские удостоверения, 284 лица состояли на диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозом «хронический алкоголизм» и «наркомания», — пояснила начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Татьяна Сивидова-Абкарян.

Известно также, что свыше 200 автомобилистов уже лишены водительских прав.

Между тем, в администрации Алтайского края накануне, 26 апреля, известили, что комплекс управленческих, правоохранительных, социальных и профилактических мероприятий положительно сказался на изменении наркоситуации в Алтайском крае. В 2015 году показатель зарегистрированных больных наркоманией (6 тыс. 540 человек) снизился на 6,6% в сравнении с 2014 годом. В минувшем году в наркологических диспансерах края в стационарных и амбулаторных условиях успешно прошел лечебно-реабилитационные программы 891 больной наркоманией, — отмечает краевая антинаркотическая комиссия.