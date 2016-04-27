Оренбург, 27 апреля, 2016, 07:03 — ИА Регнум. В Оренбурге депутаты горсовета рассмотрели тарифы на услуги по организации летнего отдыха. Стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь за сутки, изменившись только на уровень инфляции, составит 598,99 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Оренбургского горсовета.

incamp.ru Летний лагерь

Финансовое обеспечение организации отдыха детей по-прежнему осуществляется за счет средств местного бюджета и субвенций из областной казны, а также средств родителей (в пределах 10% от общей суммы).

Планируется, что летом откроется семь муниципальных загородных оздоровительно-образовательных лагерей, 92 лагеря дневного пребывания детей, один военно-полевой (палаточный) лагерь.

Напомним, в Оренбургской области из всех источников на детскую оздоровительную кампанию 2016 года планируется направить более 900 миллионов рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе с 2015 года введен дифференцированный подход к предоставлению государственной поддержки, который предусматривает софинансирование отдыха и оздоровления детей за счет средств областного бюджета и средств родителей исходя из среднедушевого дохода семьи.

Средняя стоимость путевки со сроком пребывания 21 день в 2016 году составит 12 тыс. 578,79 рублей, в 2015 году она составляла 11 тыс. 989,74 руб. (2014г. — 11 тыс. 442,69 руб.). Таким образом, ежегодно стоимость путевки увеличивается на 4−5%.