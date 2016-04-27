Оренбург, 27 апреля, 2016, 06:44 — ИА Регнум. В Оренбурге депутаты одобрили налоговое послабление для инвесторов, готовых вложить свои средства в новое производство. В частности, для бизнесменов, чьи проекты получат статус «приоритетный», предусмотрена льгота по земельному налогу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Присваивать статус «приоритетных инвестиционных» бизнес-проектам будет специальная комиссия, состоящая из представителей администрации и депутатов.

На заседании горсовета 26 апреля депутатский корпус принял решение, что в первые два года после присвоения проекту особого статуса инвестор будет полностью освобождается от налогообложения. В третий и четвертый годы работы льгота будет 50-процентной, на пятый год составит 20%.

Председатель городского Совета Андрей Шевченко признался, что инициатива по льготному налогообложению для отдельной категории инвесторов выносится на заседание уже во второй раз. Первоначальный проект был изменен по поручению депутатов Совета: «Мы увеличили срок действия льгот на пять лет. Надеемся, что эта инициатива станет подспорьем оренбургскому бизнесу в непростой экономической ситуации».