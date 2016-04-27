Ставрополь, 27 апреля, 2016, 06:37 — ИА Регнум.



port26.ru Град

На юге Ставропольского края в муниципалитетах подсчитывают ущерб, причиненный градобоем. Крупный град, размером с перепелиное яйцо, прошелся по городам Кавказских Минеральных Вод: Пятигорске, Лермонтове, Ессентуках.

В Пятигорске в нескольких домах произошли перебои с электричеством. Близлежащие к этим городам поселки были подтоплены. Желеноводск, Кисловодск и Минеральные Воды град обошел стороной. Но там прошли обильные дожди.

Вместе с тем, стихия двинулась на север и обрушилась на Невинномысск и Кочубеевский район. Там град был чуть поменьше, но шел целый час. Там побило урожай и цветение деревьев.

Также по теме: На Ставрополье град побил будущий урожай

Сегодня, 27 апреля на территории края также ожидаются обильные осадки, сохраняется вероятность подтоплений и повреждений урожая.