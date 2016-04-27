Оренбург, 27 апреля, 2016, 06:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области бывший начальник отдела полиции МО МВД России «Ясненский» обвиняется в крупном мошенничестве, злоупотребление должностными полномочиями и вымогательстве взятки. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

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По версии следствия, в период с августа 2014 по апрель 2015 года обвиняемый, пользуясь своим служебным положением незаконно изъял у своих подчиненных денежные средства на сумму свыше 1 млн 200 тыс. рублей, начисленных им в качестве премий и иных денежных выплат. Он также незаконным способом получил в бухгалтерии ведомства подъемные денежные средства в сумме более 25 тыс. рублей якобы в связи с переездом семьи на постоянное жительство в Ясный, а также более 30 тыс. рублей получил от подчиненных сотрудников в счет оплаты проезда к месту отпуска.

У двоих подчиненных экс-начальник вымогал и получил взятки в виде различных материальных ценностей в общей сумме свыше 100 тыс. рублей. Он незаконно изъял у коммерсанта алкогольную продукцию на сумму свыше 115 тыс. рублей.

по данным следствия, в результате своей незаконной деятельности обвиняемый получил доход на сумму свыше 1,3 млн рублей. В качестве обеспечительных мер по исполнению приговора на имущество фигуранта уголовного дела наложен арест.

Стоит отметить, что в ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, основанием для возбуждения уголовных дел стали совместные мероприятия сотрудников оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Оренбургской области и следователей Следственного комитета. Помимо этого, проведены служебные проверки. «В случае установления судом вины указанного сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел, а также понесет наказание в соответствии с действующим уголовным законодательством», — подчеркнули в органах внутренних дел.