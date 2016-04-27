Благовещенск, 27 апреля, 2016, 06:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин находится на космодроме «Восточный» в Амурской области, где рано утром 27 апреля должен был состояться первый пуск ракеты. Глава государства принял решение задержаться на космодроме до выяснения перспективы запуска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт телеканал RT.

nspm.rs Дмитрий Песков — пресс-секретарь Президента Российской Федерации

«Президент сегодня утром прибыл в Благовещенск. Далее он проследовал на космодром Восточный, чтобы наблюдать за пуском. В ходе ожидания до планировавшегося момента пуска президент был подробно пробрифингован о всех технологических особенностях, о режиме работ автоматики в том числе», — сообщил Песков.

По его словам, «сейчас президент принял решение задержаться на космодроме до того момента, как будет прояснена перспектива осуществления запуска через сутки, то есть завтра». При этом Песков не исключил, что ближайшие сутки президент проведёт в районе космодрома. «В любом случае глава государства планирует использовать это время для детального разговора и проведения соответствующих совещаний по теме второй и третьей стадии развития космодрома и строительства города Циолковский», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты «Союз-2.1а» с космическими аппаратами «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 («СамСат-218») с космодрома «Восточный», который был запланирован на 5:01 мск 27 апреля, в последний момент был перенесён. Предположительно, пуск может состояться 28 апреля в это же время.

Официально причина переноса первого старта пока не названа. По информации источника ТАСС, запуск был отменён по техническим причинам.