Благовещенск, 27 апреля, 2016, 06:48 — ИА Регнум. Пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный» был перенесён потому, что за 1,5 минуты до старта автоматика дала отбой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Там также подтвердили информацию о том, что резервная дата запуска установлена на 28 апреля.

roscosmos.ru Ракета СОЮЗ-2.А

Сейчас причины отбоя пуска изучает комиссия, о ее выводах в «Роскосмосе» обещали сообщить дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, первый запуск с «Восточного», запланированный на 5.01 по московскому времени, не состоялся по техническим причинам. «Стартовую систему привести в исходное состояние, руководителям работ прибыть на совещание», — такое сообщение прозвучало в момент отмены старта на космодроме.