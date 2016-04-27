Оренбург, 27 апреля, 2016, 06:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области профсоюзы намерены выйти демонстрацию 1 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Федерации профсоюзов Ярослав Чирков. Он отметил, что отдельные регионы, например Сургут, отказались официального празднования Первомая из-за того, что в 2016 году традиционный праздник трудящихся впервые за много лет совпадает с православной Пасхой.

vestirama.ru Митрополитом Оренбургский и Саракташский Вениамин

По словам Чиркова, чиновники объясняют отказ от празднования Первомая совпадением праздников, что делает невозможным обеспечение безопасности данных мероприятий в полном объеме.

Чирков специально встречался с митрополитом Оренбургским и Саракташским Вениамином, чтобы узнать позицию церкви. «Владыка заявил, что не видит проблемы в том, что религиозный праздник совпал с государственным, — сказал лидер оренбургских профсоюзов. — Напротив, мы видим в этом символ нашего единения. Наши взгляды совпадают в желании, чтобы страна была сильной, люди жили в достойных условиях, не унывали и имели видение твердого, трезвого будущего. Нельзя допустить разъединения церкви и человека труда», — подчеркнул Ярослав Чирков.