Вашингтон, 27 апреля, 2016, 05:54 — ИА Регнум. Претендент на пост президента США миллиардер Дональд Трамп стал победителем первичных выборов кандидатов от Республиканской партии во всех пяти штатах, где 26 апреля состоялось голосование, передаёт телеканал CNN.

abnews.ru Первичные выборы кандидатов.

Праймериз проводились в штатах Мэриленд, Пенсильвания, Делавэр, Коннектикут и Род-Айленд. На них разыгрываются в общей сложности голоса 172 делегатов предстоящего в июле съезда, на котором должен быть избран единый кандидат в президенты от Республиканской партии.

Тем временем, на праймериз Демократической партии экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон одержала победу в трёх штатах — Мэриленд, Делавэр и Пенсильвания. В Род-Айленде одержал победу сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Результаты голосования в Коннектикуте пока не определены, но по предварительным данным, в этом штате Клинтон также уступает Сандерсу с минимальным отрывом. На праймериз республиканцев в пяти штатах разыгрываются голоса 462 делегатов партийного съезда, который состоится в июле.