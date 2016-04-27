Трамп победил на праймериз в пяти штатах, Клинтон — в трёх
Вашингтон, 27 апреля, 2016, 05:54 — ИА Регнум. Претендент на пост президента США миллиардер Дональд Трамп стал победителем первичных выборов кандидатов от Республиканской партии во всех пяти штатах, где 26 апреля состоялось голосование, передаёт телеканал CNN.
Праймериз проводились в штатах Мэриленд, Пенсильвания, Делавэр, Коннектикут и Род-Айленд. На них разыгрываются в общей сложности голоса 172 делегатов предстоящего в июле съезда, на котором должен быть избран единый кандидат в президенты от Республиканской партии.
Тем временем, на праймериз Демократической партии экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон одержала победу в трёх штатах — Мэриленд, Делавэр и Пенсильвания. В Род-Айленде одержал победу сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Результаты голосования в Коннектикуте пока не определены, но по предварительным данным, в этом штате Клинтон также уступает Сандерсу с минимальным отрывом. На праймериз республиканцев в пяти штатах разыгрываются голоса 462 делегатов партийного съезда, который состоится в июле.