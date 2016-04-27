Владивосток, 27 апреля, 2016, 06:46 — ИА Регнум. Жители Приморья жалуются на то, что за последние полгода цены на молочную продукцию в торговых точках выросли почти в два раза. В разных магазинах стоимость аналогичных товаров одного поставщика существенно отличается: иногда эта разница варьируется от 10% до 20%. Таким образом, ущемляются и права людей, и создаются неравные условия для участников рынка. Итог — удар приходится по кошелькам обычных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал член краевого штаба ОНФ Алексей Тимченко.

smartnet.umi.ru Невидимая рука рынка

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Как сообщало ИА REGNUM, В Приморье за три месяца 2016 года значительней всего подорожала плодоовощная продукция и фрукты. Если цена на морковь возросла на 11,2%, то стоимость винограда поднялась на 17,2, а бананов — на все 26,6%. На фоне этого произошло удорожание минимального набора продуктов питания, в конце марта его оценили в 5 172,2 рублей. Из молочной продукции возросли цены на кисломолочные продукты, молоко питьевое стерилизованное, сухие смеси для детского питания — до 3,3%.

По словам Алексея Тимченко, в приморское отделение ОНФ регулярное поступают тревожные сообщения от жителей края. Население жалуется, что на одни и те же товары, которые в сети розничной торговли поступают от одних и тех же поставщиков, цены зачастую разнятся существенно.

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«Для Владивостока данная проблема является актуальной. Жители жалуются, что на молочные продукты за последние полгода цены выросли почти на 50%. В ситуации, когда несколько торговых точек находятся рядом, цены на молоко, сметану или кефир одного и того же производителя различаются на 10−20%. Это ущемляет права потребителей. На рынке создаётся ситуация неравных условий для работы самих его участников, что в конечном итоге опять же ударяет по карману покупателей» — прокомментировал спикер.

Отметим, что 14 апреля президент России Владимир Путин провёл ежегодную «Прямую линию». Глава государства подтвердил существенный рост на продукты питания, озвучив, что в 2015 году цены выросли на 14%, а инфляция составила 12,9%.

«В известной степени рост цен — это рукотворный результат», то есть ответ России на санкции Запада «Мы сознательно пошли на этот шаг. Надеюсь, уверен, что это временное явление», — заявил Путин.