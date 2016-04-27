Пекин, 27 апреля, 2016, 05:28 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на сайте Народного банка Китая, главный финансовый регулятор страны вновь провел операции РЕПО, срок которых составляет 7 дней, а доходность достигает 2,25%.

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Общая сумма проводимых операций составила 120 млрд юаней ($18,5 млрд). Как и прежде, принятые меры направлены на поддержание уровня ликвидности на межбанковском рынке, пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 26 апреля центробанк КНР провел операции РЕПО на сумму в 21,6 млрд.

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.