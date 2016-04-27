Москва, 27 апреля, 2016, 05:00 — ИА Регнум. Национальные карты «Мир» с бесконтактной технологией оплаты товаров и услуг появятся в России в 2017 году. Об этом 27 апреля пишет газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Центробанку.

cartedipagamento.com Банковская карта

В подконтрольной банку Национальной системе платёжных карт подтвердили информацию, уточнив, что до конца текущего года будут запущены пилотные проекты, а в 2017 году должен начаться массовый выпуск таких карт.

Банкам-участникам платёжной системы «Мир» предстоит переоборудовать свои терминалы, чтобы дать клиентам возможность бесконтактной оплаты покупок.

Схема оплаты покупок по бесконтактным картам «Мир» будет такая же, как по картам Visa (PayWave) и MasterCard (PayPass): кара прикладывается к PoS-терминалу, сумма покупки списывается с карты. Также бесконтактной картой «Мир» можно будет оплачивать проезд в метро.