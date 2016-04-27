Петропавловск-Камчатский, 27 апреля, 2016, 05:51 — ИА Регнум. Населенным пунктам Камчатки из-за излияния лавы на Ключевском вулкане пока ничего не угрожает. Сейчас, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, раскаленные массы сходят на юго-восточном склоне исполина — на противоположной от поселков стороне.

100чудес.рф Ключевской вулкан

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При этом, по словам специалистов, при излиянии лавы существует вероятность таяния ледовых полей, находящихся на юго-восточном склоне, в результате возможен сход лахар — грязевых потоков из смеси воды, вулканического пепла и горных пород. «В настоящее время лавовый поток продолжает изливаться в юго-восточном направлении. В кратере наблюдаются редкие выбросы раскалённого материала на высоту до 200 метров. Поэтому мы рекомендуем туристам воздержаться от походов к вулкану», — сказали в МЧС.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Ключевской извергается с 3 апреля, а накануне ученые зафиксировали сход лавы на 500 метров вниз по юго-восточному склону исполина. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи, находится в 30 км от вулкана, который считается самым высоким действующим вулканом Евразии (4750 метров).