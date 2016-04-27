Якутск, 27 апреля, 2016, 05:43 — ИА Регнум. На пленарном заседании Госсобрания Якутии депутаты утвердили кандидатуру Николая Пилипчука в качестве прокурора республики, но только на открытом голосовании и со второй попытки. По итогам первого, тайного, волеизъявления парламентариев амурский прокурор не набрал нужного числа голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

1ul.ru Прокуратура России

На первом голосовании кандидатуру Николая Пилипчука поддержали 29 депутатов из 59, еще 20 были против, девять воздержались, а один бюллетень оказался недействительным. Точное количество голосов в поддержку на открытом голосовании неизвестно, но по его итогам было принято решение утвердить прокурора.

По информации региональных СМИ, отклонение кандидатуры Николая Пилипчука не устроило руководство фракции партии «Единая Россия» в Госсобрании и главу республики Егора Борисова. Многие депутаты регионального парламента, между тем, вступили против назначения приезжих руководителями правоохранительных и силовых структур региона. Массового прибытия работников прокуратуры из Амурской области не будет, пообещал депутатам Николай Пилипчук, отметив, что способен справится самостоятельно.

«Некрасивая ситуация. Это, наверное, не только народные депутаты, но и все присутствующие почувствовали. Квалифицирую это как грубую политическую ошибку большинства Госсобрания», — говорит член фракции «Справедливой России» Василий Власов.

«Нам необходимо выдвигать свои кадры. Среди наших кадров есть те, которые хорошо показали себя на федеральном уровне и в качестве руководителей правоохранительных органов в других регионах. Василий Колмогоров был заместителем Генерального прокурора России. Геннадий Корнилов был заместителем руководителя Федеральной службы налоговой полиции. Ефрем Романов успешно руководил управлением Министерства внутренних дел по Оренбургской области. Владимир Никонов был прокурором субъекта федерации», — цитирует парламентария Юрия Григорьева aartyk.ru.

Напомним, Николай Пилипчук с 2009 года был прокурором Амурской области. Необходимость назначения прокурора Якутии возникла потому, что срок полномочий ранее возглавлявшего надзорное ведомство в республике Анатолия Подласенко истёк.