Минск, 27 апреля, 2016, 04:44 — ИА Регнум. Сторонники прозападной оппозиции провели 26 апреля в Минске ежегодное политическое мероприятие «Чернобыльский путь» («Чарнобыльскi шлях»). Годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС была традиционно использована оппонентами Александра Лукашенко для того, чтобы выразить протест проводимой властями политике, а также заявить о якобы имеющейся «ядерной угрозе со стороны России».

ИА REGNUM

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