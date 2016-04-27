Москва, 27 апреля, 2016, 04:25 — ИА Регнум. В Москве до конца текущего года будет разработан проект продления Сокольнической линии метро по территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Об этом сообщает портал «M24» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Московское метро

Как предполагается, после станции «Саларьево» будут построены еще пять: «Филатов луг», «Хованская», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово».

Согласно документам Москомархитектуры, новый участок линии может пройти вдоль магистрали Солнцево-Бутово-Видное. Станцию «Филатов луг» построят неподалеку от Хованского кладбища вдоль проектируемой автодороги Рассказовка — Столбово. Станции «Хованская» и «Прокшино» расположатся у реки Сосенка. Станцию «Ольховая» построят недалеко от Калужского шоссе, «Столбово» станет конечной станцией линии.

«Есть распоряжение на разработку проекта планировки в 2016 году», — пояснили в пресс-службе Москомархитектуры. Ранее уже сообщалось, что работы могут занять 3−4 года. Не исключалось, что новые станции могут вывести на поверхность.