Пекин, 27 апреля, 2016, 04:15 — ИА Регнум. В Гуанси-Чжуанском автономном районе развернута спасательная операция по поиску пропавшего вертолета с 2 членами экипажа на борту. Вертолет пропал 26 апреля спустя час после вылета из г. Гуйлинь.

mignews.com Пропал вертолёт

«Мы пока не располагаем данными о местонахождении вертолета и о причинах его исчезновения. В поисковых работах задействованы более 200 спасателей и добровольцев», — заявил руководитель поисковых работ Чжан Вэйбинь.

Вертолет, на борту которого находились 2 человека, вылетел из Гуйлиня и направился в Бэйхай. Примерно через час после вылета воздушное судно исчезло с экранов радаров, а экипаж перестал выходить на связь. Исчезновение вертолета произошла над территорией округа Юнфу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 апреля Вертолёт Robinson, следовавший из Республики Коми на остров Белый, пропал в Ямало-ненецком автономном округе. На борту находились три человека.