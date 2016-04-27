Москва, 27 апреля, 2016, 03:48 — ИА Регнум. Парковка в Москве будет бесплатной в праздничные дни с 1 по 3 мая и 8−9 мая. Об этом сообщил агентству «Москва» руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

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По его словам, для автомобилистов в эти дни будут бесплатно доступны 67 тысяч мест на улицах, входящих в состав Московского парковочного пространства

Департамент транспорта обращается к водителям с призывом парковаться по правилам и оставлять автомобили только на специально предназначенных для этого местах. Машины, припаркованные под запрещающими знаками с табличкой «Работает эвакуатор», будут эвакуироваться.