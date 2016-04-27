Благовещенск, 27 апреля, 2016, 03:10 — ИА Регнум. Государственная комиссия по результатам заправки и общей готовности космодрома «Восточный» приняла решение о готовности ракеты космического назначения «Союз-2.1а» к первому пуску. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба «Роскосмоса», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Дана команда на запуск автоматических циклов предстартовой подготовки ракеты-носитетя и блока выведения и отвод мобильной башни обслуживания», — говорится в сообщения

Напомним, запуска ракеты «Союз-2.1а» с космическими аппаратами «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 («СамСат-218») запланирован на 5:01 мск 27 апреля.