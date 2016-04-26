Москва, 27 апреля, 2016, 02:57 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» продолжают прибывать в сирийскую провинцию Латакия с территории Турции. Об этом говорится в информационным бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

vk.com/mil_russia Эмблема вооруженных сил России

«По информации, поступившей в российский Центр по примирению от местных жителей и представителей сил ополчения, с территории Турции в северо-восточные районы провинции Латакия продолжают прибывать боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», — говорится в бюллетене.

В целом, по данным российской стороны, режим прекращения боевых действий соблюдалется в большинстве провинций Сирии. За последние сутки зафиксировано 11 нарушений в провинции Дамаск, Алеппо, Латакия и Хомс.

В пригородах Дамаска отряды причисляющей себя к оппозиции группировки «Файлак ар-Рахман» обстреляли санаторий «Ибн аль-Валид», а также жилые кварталы района Маскид-Барза. В Латакии боевики формирования «Ахрар аш-Шам» вели обстрелы из миномётов по населённым пунктам Сандран, Бейт-Смайра и Мазаат-Омара, а в городе Алеппо ими миномётному обстрелу был подвергнут жилой квартал Шейх-Максуд. Формирования оппозиционной «Сирийской свободной армии» из реактивных систем залпового огня обстреляли населённые пункты Кормос и Скальбия в провинции Хомс.

В течение суток было заключено соглашение о примирении с представителями ещё одного населённого пункта в провинции Хомс. Таким образом, количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 73.

Переговоры о присоединении к режиму перемирия были проведены также с полевым командиром отряда вооружённой оппозиции в провинции Дамаск. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений — 52.