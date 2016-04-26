«В Барбадосе сохраняется экономическое превосходство белой расы»
Бриджтаун, 27 апреля, 2016, 02:45 — ИА Регнум. Вице-канцлер Университета Вест-Индии (UWI) призвал к социальным изменениям в Барбадосе, заявив, что негры продолжают «оставаться на обочине». Он предупредил, что ситуация так больше не может продолжаться. Профессор сэр Хилари Беклес отметил: «Барбадосское общество в его нынешней структуре не является устойчивым». В нем сохраняется «экономическое превосходство белой расы», что подрывает основы демократии, сообщает St. Lucia News. При этом что чернокожее население составляет 90 процентов жителей Барбадоса.
Профессор Беркли также отметил, что страна должна ориентироваться на те идеалы, которые были привиты борцами за свободу Барбадоса. Отметим, что самым известным политиком в Барбадосе местное население считает Эрола Барроу, первого премьер-министра, в память которого в календаре острова существует специальный день.
Эрол Барроу дважды занимал кресло премьер-министра. Он был последовательным сторонником независимости Барбадоса, укрепления его экономического суверенитета. И заслужил у населения страны почетное прозвище «Шкипер».Эрол Барроу резко критиковал политику США, причем, не только в Карибском регионе, но и в Канаде и Великобритании. Карибских политиков, ориентировавшихся на США, Эрол Барроу называл людьми с «нищим менталитетом», писало ранее ИА REGNUM .