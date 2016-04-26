Бриджтаун, 27 апреля, 2016, 02:45 — ИА Регнум. Вице-канцлер Университета Вест-Индии (UWI) призвал к социальным изменениям в Барбадосе, заявив, что негры продолжают «оставаться на обочине». Он предупредил, что ситуация так больше не может продолжаться. Профессор сэр Хилари Беклес отметил: «Барбадосское общество в его нынешней структуре не является устойчивым». В нем сохраняется «экономическое превосходство белой расы», что подрывает основы демократии, сообщает St. Lucia News. При этом что чернокожее население составляет 90 процентов жителей Барбадоса.

barbadostoday.bb Эррол Бэрроу — премьер-министр Барбадоса 18 ноября 1966 — 8 сентября 1976

Профессор Беркли также отметил, что страна должна ориентироваться на те идеалы, которые были привиты борцами за свободу Барбадоса. Отметим, что самым известным политиком в Барбадосе местное население считает Эрола Барроу, первого премьер-министра, в память которого в календаре острова существует специальный день.

Эрол Барроу дважды занимал кресло премьер-министра. Он был последовательным сторонником независимости Барбадоса, укрепления его экономического суверенитета. И заслужил у населения страны почетное прозвище «Шкипер».Эрол Барроу резко критиковал политику США, причем, не только в Карибском регионе, но и в Канаде и Великобритании. Карибских политиков, ориентировавшихся на США, Эрол Барроу называл людьми с «нищим менталитетом», писало ранее ИА REGNUM .