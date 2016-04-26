Гватемала, 27 апреля, 2016, 02:31 — ИА Регнум. Новое правительство Гватемалы разрабатывает план искоренения коррупции в органах государственной власти. Об этом заявил президент страны Джимми Моралес на встрече с представителями судебной системы. Президент Гватемалы признал, что есть миллионы гватемальцев, которые страдают от безнаказанности и коррупции в различных эшелонах власти. Это порождает недоверие граждан к своему правительству и подрывает престиж Гватемалы в глазах соседних стран, комментирует TeleSUR. Комедийный актер Джимми Моралес возглавил крупнейшую по численности населения из государств Центральной Америки страну, в которой, несмотря на потенциал, проблем больше, чем решенных задач. 59,3% населения находятся за чертой бедности, 75% граждан Гватемалы не имеет официального места работы. Гватемала охвачена коррупцией и безнаказанностью. Ее территория используется в качестве транзитной зоны для незаконного оборота наркотиков. В стране — один из самых высоких в мире уровень убийств: 33,84 на 100 тысяч жителей, сообщает Prensa Latina. Бывшему президенту Гватемалы Отто Пересу Молине предъявлены официальные обвинения в мошенничестве на таможне, преступном сговоре и иных деяниях. В сентябре 2015 года он был взят под стражу, писало ранее ИА REGNUM.