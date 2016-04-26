Минск, 27 апреля, 2016, 02:25 — ИА Регнум. В марте в экономике Белоруссии было занято 4,4438 млн человек, сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Белстат со ссылкой на министерства труда и социальной защиты сообщил, что численность зарегистрированных безработных на конец марта составила 53,5 тысячи человек. «Уровень зарегистрированной безработицы на конец марта 2016 года составил 1,2% от экономически активного населения», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последней переписи населения в Белоруссии — 9,4 млн жителей. Александр Лукашенко 2 апреля 2015 года подписал декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», известный ещё на стадии подготовки как «декрет о тунеядцах», обязывающий граждан (в том числе России) уплачивать специальный сбор в размере 20 базовых величин ($240 в эквиваленте) на финансирование госрасходов.