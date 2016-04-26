Орландо, США, 27 апреля, 2016, 02:18 — ИА Регнум. Посетители библиотеки Университета центральной Флориды в американском городе Орландо были эвакуированы в связи с сообщениями о вооружённой женщине на территории здания. Об этом сообщается в микроблоге отделения полиции при университете в Twitter.

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Как уточняется, информация о вооружённой женщине поступила из социальных сетей. Прибывшая полиция заблокировала территорию библиотеки, однако в ходе осмотра никакой угрозы обнаружено не было.

Сообщается, что никто из студентов университета не пострадал. Других подробностей инцидента не приводится.