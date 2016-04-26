Вашингтон, 27 апреля, 2016, 01:51 — ИА Регнум. Компания Apple отчиталась о падении выручки за второй финансовый квартал на 13%. Это стало первым снижением показателей компании за последние 13 лет, передаёт «Газета.ru».

Червивое яблоко

Согласно отчёту, выручка Apple за второй финансовый квартал составила $50,6 млрд, тогда как в этом же квартале прошлого года доход компании составил $58 млрд. Чистая прибыль упала на 22% — до $10,5 млрд в сравнении с $13,6 млрд в прошлом году.

Падение показателей связано, главным образом, с сокращением объёма продаж главного продукта Apple — смартфона iPhone. Наиболее ощутимым оказалось падение продаж компании в Китае — на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи в США снизились на 10%.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в апреле Apple отчиталась о самом крупном квартальном падении продаж iPhone за первые три месяца 2016 года. Согласно данным TrendForce, продажи смартфонов компании за январь-март сократились на 43,8% — с 75 млн до 42 млн устройств.

Было отмечено, что доля Apple на рынке в сравнении с последним кварталом 2015 года сократилась на 6,5% и составила 14,4%. За этот же период доля Samsung выросла с 22,1% до 27,8%, что во многом связывается с успешными продажами аппаратов Galaxy S7 и S7 Edge.

Как пишет The New York Times, в настоящее время Apple возлагает надежды на Apple Music и iCloud, а также на аксессуары для Apple Watch. Продажи iPad во втором финансовом квартале, несмотря на высокие ожидания, также демонстрировали неутешительные результаты.