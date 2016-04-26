Одесса, Украина, 27 апреля, 2016, 01:26 — ИА Регнум. Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины Пётр Порошенко распорядился ввести в Одессу дополнительные силы полиции и подразделения Национальной гвардии для обеспечения общественного порядка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Президент поручил руководителю Национальной полиции и начальнику Национальной гвардии ввести в Одессу дополнительные подразделения до 1000 человек для защиты общественного порядка в городе», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Как передавало ИА REGNUM, 26 апреля Михаил Саакашвили обратился к Петру Порошенко с просьбой ввести в Одессу Национальную гвардию и дополнительные подразделения полиции, чтобы «помочь навести порядок».

Ранее в этот же день в Одессе произошло нападение на палаточный городок активистов, требующих отставки мэра города Геннадия Труханова, а в ночь на 26 апреля был обстрелян из гранатомёта офис банка «Пивденный» на улице Краснова.