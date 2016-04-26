Каракас, 27 апреля, 2016, 01:17 — ИА Регнум. В Венесуэле сделан первый шаг к импичменту. Национальный избирательный совет Венесуэлы согласился на проведение референдума за отставку Николаса Мадуро. И выдал инициаторам от оппозиции документы и формуляры для сбора подписей. В случае, если удастся собрать один процент подписей за проведение референдума, процедура будет запущена, сообщает Pagina12.

Процесс пошёл

«Противники Николаса Мадуро сделали первый шаг для проведения референдума по устранению Николаса Мадуро. Как и было обещано, Энрике Каприлес — лидер оппозиции приостановил протестные марши, получив согласие на сбор подписей за проведение референдума. Сбор подписей начнется с 27 апреля с.г. по всем регионам страны», комментирует Terra.cl.

Лидер оппозиции Энрике Каприлес заявил, что он стремится в этом году добиться отставки Николаса Мадуро и его правительства. Он уверен, что этой цели можно достичь мирным, конституционным путем, писало ранее ИА REGNUM.