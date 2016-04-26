Минск, 27 апреля, 2016, 01:09 — ИА Регнум. Постановлением №336 от 25 апреля Совмин Белоруссии утвердил план мероприятий по реализации директивы Александра Лукашенко №3 от 14 июня 2007 года «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства», утвержденной в новой редакции указом №26 от 26 января. План состоит из четырёх разделов, определена персональная за выполнение сроки выполнения с 2016 по 2020 годы, сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики.

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Первый раздел посвящён обеспечению диверсификации экспорта. «Предусмотрено укрепление и расширение товаропроводящей сети белорусских производителей на территории Российской Федерации в целях сохранения и наращивания рыночной доли в тех сегментах, в которых достигается максимальная экономическая эффективность продаж. Планируется увеличение поставок белорусской продукции в регионы Сибири, Дальнего Востока, Южный и Северо-Кавказский федеральный округа России», — сказано в официальном комментарии.

Предполагается расширить экспорт на рынки Европейского и Евразийского союзов, а также в страны «дальней дуги». При этом стоит задача по «налаживанию сотрудничества между белорусскими производителями и транснациональными корпорациями с привлечением прямых иностранных инвестиций, а также возможностью использования современных технологий и оборудования». Планируется использование китайской инициативы «Экономического пояса Шелкового пути» и возможностей ещё не построенного Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», минского «Парка высоких технологий» и также ещё не построенного Национального научно-технологического парка «БелБиоград».

«Второй раздел плана включает мероприятия по созданию условий для наращивания выпуска инновационной и высокотехнологичной продукции, созданной с использованием технологий V и VI технологических укладов», — сообщили в правительстве. Отметим, что сейчас постсоветская республика находится на IV технологическом укладе.

«Планируется обеспечить увеличение численности исследователей до 22 человек на 10 тыс. населения к 2020 году, в том числе за счет реализации мероприятий по привлечению в научную сферу талантливой молодежи, развитию международного научно-технического сотрудничества», — сказано комментарии к постановлению.

Однако в документе нет указания на меры по повышению мотивации участия молодёжи в научной деятельности. К примеру, зарплата доцента минского вуза со степенью кандидата наук сегодня составляет около $200, а у профессора со степенью доктора наук — около $350.

«Третий раздел предполагает кардинальное изменение качества управления промышленным комплексом страны в целях поступательного приближения к европейскому уровню производительности труда», — сообщили в Совмине. При реализации данного пункта будут выявлены и ликвидированы неэффективные производства и производственные процессы, а также переданы на аутсорсинг неэффективные вспомогательные производства.

Четвертый раздел посвящён мероприятиям по повышению уровня энергетической безопасности постсоветской республики. В частности, будет осуществлён поэтапный вывод из эксплуатации котельного оборудования, работающего на природном газе, с КПД менее 90% и котельного оборудования, работающего на местных топливно-энергетических ресурсах, с КПД менее 75%.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что главной целью госпрограммы инновационного развития постсоветской республики на 2016−2020 годы является обеспечение качественного роста и повышение конкурентоспособности экономики с концентрацией ресурсов на формировании высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов: IT-сектор, высокоточное машиностроение, приборостроение, микроэлектроника, фармацевтика, биотехнологии и других. По оценкам ряда независимых экспертов, в Белоруссии нет финансовых и иных ресурсов для развития технологий VI технологического уклада. Эксперты также отмечают, что при наличии льготных цен на российские энергоносители под «энергетической безопасностью» понимается сокращение зависимости от поставок российских углеводородов.