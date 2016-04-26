Киев, 27 апреля, 2016, 00:57 — ИА Регнум. Неизвестные 26 апреля обстреляли наряд полиции в Облонском районе Киева, в результате один из патрульных. Об этом сообщил руководитель Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала «112 Украина».

ngs.ru Неизвестный с пистолетом

По его словам, около 19:00 сотрудники полка особого назначения Главного управления Национальной полиции остановили двух человек с целью проверки документов. В этом время один из злоумышленников открыл огонь из травматического оружия, легко ранив одного из полицейских.

Как сообщил Крищенко, один из двух мужчин был задержан на месте, а второй попытался скрыться. Во время преследования он оказывал вооружённое сопротивление и угрожал покончить жизнь самоубийством. Мужчина был легко ранен полицейскими и также задержан.

Каких-либо подробностей о личностях задержанных руководитель Национальной полиции в Киеве не привёл.