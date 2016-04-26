Тегусигальпа, 27 апреля, 2016, 00:56 — ИА Регнум. Конгресс Гондураса ожидает рекомендации Специальной комиссии по вопросам чистки в полиции (CED) для утверждения нового закона о национальной полиции. На протяжении нескольких недель Специальная комиссия рассматривала жалобы на сотрудников этого ведомства, начиная с генералов. Тщательно изучались их личные дела. Есть факты, когда действующим сотрудникам полиции предъявляются обвинения в коррупции, участии в незаконном трафике наркотиков, вымогательстве. Результаты работы Специальной комиссии публикуются в СМИ Гондураса, комментирует Prensa Latina.

holaciudad.com Полиция Гондураса

Согласно новому закону, в рамках Министерства безопасности Гондураса будет создано Управление по изучению и оценке честности и профессионализма полиции. Также, будет осуществляться тестирование сотрудников полиции на предмет выявления наркозависимых людей, изучаться психологические показатели стражей порядка, соответствие уровня жизни полицейских уровню их дохода, комментирует La Prensa.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гондурас является одной из самых опасных стран мира. По оценкам экспертов, у гондурасского населения хранится около 300 тысяч зарегистрированных единиц огнестрельного оружия, а около миллиона — циркулируют вне закона, комментирует La Radio del Sur. В стране активно действуют мексиканские наркокартели, борющиеся за контроль над транзитом кокаина из Колумбии в США. По официальным данным, около 100 000 подростков вовлечены в деятельность молодежных банд. Остается пожелать гондурасским правохранителям, чтобы в их случае полицейская реформа не вылилась в формальность, а принесла реальные результаты.