Москва, 27 апреля, 2016, 00:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 апреля подписал поправки в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», предусматривающие запрет на продажу сигарет в пачке более чем по 20 штук. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Статья 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» дополняется положением, согласно которому запрещается розничная торговля сигаретами, если в единице потребительской упаковки (пачке) количество сигарет будет превышать двадцать штук», — говорится в справке к документу.

Напомним, поправки в федеральный закон были приняты Государственной думой 15 апреля и одобрены Советом Федерации 20 апреля 2016 года.

Авторы инициативы — группа депутатов от «Единой России» во главе с первым зампредом комитета по охране здоровья Николаем Герасименко — объяснили необходимость запрета тем, что сигареты в больших пачках якобы представляются более привлекательными для потребителей, так как дают возможность сэкономить за счёт большого объёма покупки, между тем по закону запрещается применение скидок к табачной продукции любыми способами.

Кроме того, депутаты отметили, что производство табачной продукции в больших пачках может впоследствии привести к сокращению акцизных поступлений в бюджет, ежегодный ущерб казны может составлять до 7 млрд рублей в год.