Каракас, 27 апреля, 2016, 00:22 — ИА Регнум. Международный валютный фонд предрекает Венесуэле инфляцию по итогам 2016 года на уровне 720%. Это самый высокий показатель в мире. По мнению известного международного обозревателя Андреса Оппенгеймера, это не самое страшное, что ждет Венесуэлу.

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В интервью El Nuevo Herald, он сообщил следующее: «Заместитель директора департамента по кредитно-денежным вопросам и рынкам капитала МВФ Роберт Реннхак (Robert K. Rennhack) в беседе со мной заявил, что Венесуэла находится на пороге гиперинфляции. Если правительство Венесуэлы не изменит свою экономическую политику, то в стране в течение ближайших 12−18 месяцев может произойти полный крах экономической системы. Венесуэла пошла по пути гиперинфляции, начиная с 2015 года». Андрес Оппенгеймер отметил также, что «высокопоставленный чиновник МВФ избегал затрагивать политические аспекты экономической ситуации в Венесуэле. Вместе с тем хорошо известно, что ни одно правительство в Латинской Америке не смогло удержаться у власти при таких показателях гиперинфляции».

Отметим, что тяжелая экономическая ситуация в Венесуэле активно используется лидерами оппозиции. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта оппозиционная коалиция Венесуэлы заявила, что будет наращивать усилия, чтобы добиться отстранения от власти президента Николаса Мадуро до окончания срока его полномочий.