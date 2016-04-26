Буэнос-Айрес, 27 апреля, 2016, 00:10 — ИА Регнум. 26 апреля «на полях» V Московской конференции по международной безопасности заместитель Министра обороны Российской Федерации А.И. Антонов провел встречу с заместителем министра обороны Аргентины Анхель Пабло Тельо. В ходе встречи была подчеркнута обоюдная заинтересованность сторон в развитии диалога по проблемам глобальной и региональной безопасности. Кроме того, состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-аргентинского сотрудничества по линии оборонных ведомств.А.П. Тельо искренне поблагодарил за приглашение принять участие в организованном Минобороны России форуме, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.

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Были ли в ходе встречи обсуждены конкретные направления сотрудничества в официальном сообщении не указано. Напомним, что года назад. во время официального визита в Москву Кристины Киршнер, в то время — президента Аргентины, Министерства обороны России и Аргентины заключили соглашение о сотрудничестве. Как сообщали российские официальные СМИ, этим документом устанавливались «параметры и направления двустороннего двустороннего военного взаимодействия. Также было заключено соглашение о взаимной защите секретной информации в области военно-технического сотрудничества.

Однако, после прихода к власти Маурисио Макри, новый министр обороны Аргентины Хулио Мартинес неоднократно выражал неудовольствие от сделок, заключенных прежним правительством по линии военного сотрудничества с Россией. В частности, он заявлял, что «не в восторге» от четырех полярных буксиров, приобретенные прежним правительством за 10 миллионов долларов у России. Как комментирует La Nacion, Хулио Мартинес был категорически против этой сделки еще находясь в статусе оппозиционного депутата. Удастся ли России и Аргентине вернутся к прежнему формату военного партнерства покажет время. Ранее министр иностранных дел Аргентины Сусанна Малькорра неоднократно отмечала, что ряд договоров, подписанных в период нахождения у власти Кристины Киршнер с Россией и Китаем, будут изучены и, возможно, пересмотрены. писало ранее ИА REGNUM