Москва, 27 апреля, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Пять тысяч сотрудников таможенных органов России набрали кредитов у ВТБ24 на 4.5 миллиардов рублей. Об этом заявил президент-председатель правления ПАО «ВТБ24» Михаил Задорнов на подписании соглашения с Федеральной таможенной службой России об обслуживании банком счетов сотрудников и работников таможенных органов.

avanzapormas.com Мышеловка

Как сообщил корреспондент ИА REGNUM, Михаил Задорнов подчеркнул, что интерес банка к сотрудничеству с ФТС вполне понятен: ведь это «почти 60 тысяч работников по всей стране», у которых «доход выше среднего во всех регионах России». Как оказалось, на сегодня ВТБ24 уже обслуживает примерно 5 тысяч работников Выборгской, Камчатской и Астраханской таможен. «Сотрудниками этих таможен размещено почти 1 млрд рублей депозитов и очень большой кредитный портфель — около 4,5 млрд рублей работники уже взяли кредитов», — сказал М. Задорнов. Таким образом, в среднем один сотрудник таможни должен только этому банку 900.000 рублей.

Как на финансовом и служебном поведении таможенников может отразиться столь тяжёлое их финансовое положение, глава ВТБ24 не сообщил.