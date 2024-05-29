Минск, 27 апреля, 2016, 00:09 — ИА Регнум. «Белоруссия была бы весьма признательна Мальтийскому ордену за рассмотрение возможности участия в совместных проектах в области медицины, реконструкции значимых объектов здравоохранения Белоруссии, в том числе на наиболее пострадавших от ЧАЭС территориях Гомельской области», — заявил 26 апреля председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков во время переговоров с великим канцлером Мальтийского ордена Альбрехтом фон Бёзелагером.

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«Мальтийский орден является для Белоруссии особенным партнером на международной арене, на поддержку и содействие которого в реализации гуманитарных, культурных и иных проектов мы очень рассчитываем, — сказал Кобяков. — Хотелось особенно подчеркнуть ту созидательную роль, которую Мальтийский орден играл и продолжает играть в реализации гуманитарных проектов в нашей стране».

В пресс-службе Совмина Белоруссии уточнили: «Речь идет о поставках различными ассоциациями, действующими под эгидой Мальтийского ордена, оборудования и медикаментов для нужд белорусских учреждений здравоохранения, организации стажировок белорусских врачей в зарубежных университетских клиниках, а также программе гуманитарной помощи».

Руководство Белоруссии особенно заинтересовано в проектах социализации и поддержки людей с ограниченными возможностями, поставке оборудования для обследования проживающего на загрязненных радиацией территориях населения, реконструкции и обеспечения медицинским оборудованием детской областной клинической больницы в Гомеле.

«От имени белорусского правительства еще раз хотелось бы подтвердить стремление сторон не останавливаться на достигнутом и продолжить поиск новых путей интенсификации взаимодействия между Белоруссией и Мальтийским орденом в сферах взаимного интереса», — заявил Кобяков. В Совмине сообщили также, что «по итогам переговоров подписана совместная декларация, закрепляющая намерения сторон по развитию двустороннего сотрудничества в сферах взаимного интереса».

Из официального сообщения не ясно, какая выгода у Мальтийского ордена при реализации пресловутого «взаимного интереса», чем эту взаимность обеспечивает постсоветская республика. Также отметим, что Кобяков обычно второе лицо, с которым встречается гость такого уровня, как фон Бёзелагер, однако о переговорах с Александром Лукашенко официальных сообщений не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел переговоры с великим канцлером Суверенного Мальтийского ордена Альбрехтом фон Бёзелагером, посещающим с официальным визитом постсоветскую республику с 24 по 26 апреля. В сообщении МИД РБ по итогам переговоров сказано: «В ходе беседы стороны обсудили возможные пути активизации двустороннего сотрудничества с упором на реализацию совместных гуманитарных проектов».