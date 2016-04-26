Пенза, 26 апреля, 2016, 23:53 — ИА Регнум. В Пензенской области на автодороге «Кузнецк — Русский Камешкир» на автомобиль упали два дерева. В результате происшествия погибли три человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

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Отмечается, что падение деревьев произошло во время движения автомобиля. От полученных травм на месте скончались 73-летний водитель ВАЗ и две 66-летние женщины — пассажиры.

«По данному факту проводится проверка», — подчеркнули в пресс-службе.