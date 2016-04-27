Степанакерт, 27 апреля, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Вслед за крупномасштабной агрессией 2−5 апреля 2016 года против Нагорно-Карабахской Республики (НКР) власти Азербайджана продолжают прилагать усилия по окончательному срыву процесса мирного урегулирования конфликта и перевода его в военную плоскость. Об этом свидетельствуют предпринятые в ООН и ОБСЕ попытки Азербайджана в одностороннем порядке денонсировать трехстороннее соглашение о прекращении огня от 12 мая 1994 года. Об этом говорится в заявлении МИД Нагорно-карабахской Республики поступившее в ИА REGNUM.

Пресс-служба МО Карабаха Город Мараткерт после обстрела со стороны Азербайджана 26 апреля

«При этом азербайджанская сторона прибегает к уже ставшей традиционной практике подлога и манипуляций, пытаясь возложить вину на армянские стороны и тем самым избежать ответственности за развязывание войны», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Карабаха также считает необходимым напомнить, что соглашение от 12 мая 1994 года, заключенное на бессрочной основе между НКР, Азербайджаном и Арменией, является единственным реальным достижением в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Благодаря именно этому соглашению была заложена основа для мирных переговоров и созданы условия для деятельности посредников по поиску справедливого и окончательного решения конфликта.

«Разделяя точку зрения сопредседателей Минской группы ОБСЕ о том, что данное соглашение, как и соглашение от февраля 1995 года, служит основой прекращения огня и его укрепления, полагаем крайне важной консолидацию позиции международного сообщества и государств-посредников для принятия действенных и неотложных мер по принуждению Азербайджана к соблюдению обязательств, взятых им в рамках указанных соглашений», — отмечает МИД Карабаха.

Ведомство также решительно осуждает любые попытки азербайджанских властей пересмотреть данные соглашения, расценивая их как откровенное намерение Азербайджана развязать очередную войну, и настаивает на полном восстановлении режима прекращения огня, установленного в мае 1994 года.

С целью обеспечения безопасности НКР и ее населения, а также установления мира и стабильности в регионе, власти НКР примут дипломатические и иные возможные меры для обеспечения полного соблюдения соглашений от 12 мая 1994 года и 6 февраля 1995 года и исключения возможности развития событий по преступному сценарию, вынашиваемому руководством Азербайджана.

В свою очередь министерство обороны непризнанной республики отмечает, что в течение дня 26 апреля и по состоянию на 23: 30 (22:30 мск) часов азербайджанская сторона продолжает подвергать интенсивному артобстрелу как передовую линию, так и мирные населенные пункты в зоне карабахского конфликта.

Согласно сообщению, азербайджанская сторона применяет минометы разного калибра, 85, 100, 122 и 152 мм пушки, системы ММ-21 (Град) и зенитно-ракетный комплекс 9М33 М3.

Уточняется, что передовые подразделения Армии Обороны НКР для подавления активности азербайджанской стороны предпринимают карательные действия, нанося противнику большой урон в живой силе и военной технике. Ситуация на передовой остается напряженной.

На фоне напряженной ситуация на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха международное сообщество прилагает дипломатические усилия для возобновления переговоров.

26 апреля состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и России — Эдвардом Налбандяном и Сергеем Лавровым, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

«В ходе беседы министры обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, обменялись мнениями о перспективах процесса нагорно-карабахского урегулирования и задачах соблюдения режима прекращения огня зоне конфликта», — говорится в сообщении.

Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта Пьер Андрие 26 апреля сообщил в Баку, что сопредседатели Минской группы работают в направлении организации встречи президентов Армении и Азербайждана, передаёт РИА Новости.

«Мы встретились с президентами двух стран и сейчас пытаемся организовать встречу президентов», — сказал Андрие, добавив, что режим прекращения огня не должен нарушаться и необходимо как можно скорее начать переговорный процесс.