Кито, 26 апреля, 2016, 23:39 — ИА Регнум. В результате разлива двух рек после проливных дождей, по меньшей мере, четыре человека погибли и триста пострадали в центральном андском регионе Эквадора. Повышение уровня рек Дамас и Тоачи также вызвало несколько оползней, что привело к изоляции горной дороги Aлоаг-Санто-Доминго от главного шоссе, соединяющего Кито с другими андскими городами в прибрежной зоне, комментирует El Telegrafo.

cdn.ecuadortv.ec Наводнение

Как сообщает пресс-служба Inter RAO-export, «вслед за разрушительным землетрясением в Эквадоре начались проливные дожди, повлекшие наводнение и обвалы в гористой местности, где реализуется проект «Тоачи-Пилатон».Спецтехника наших коллег-гидростроителей задействована на расчистке завалов для разблокирования дорог».

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Эквадоре в ночь на 17 апреля. Его эпицентр находился в 28 км от населенного пункта Муисне, очаг подземных толчков залегал на глубине 20,2 км. 21 апреля произошло новое мощное землетрясение, его магнитуда составила 5,8. Всего эквадорцы ощутили более семисот подземных толчков. Погибло более шестисот человек, более десяти тысяч пострадали от стихийного бедствия, писало ранее ИА REGNUM.