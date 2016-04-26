Ижевск, 26 апреля, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Госдолг Удмуртии в течение месяца вырос на 1,39 млрд рублей. По состоянию на 1 апреля, объем долговых обязательств региона составил 46,747 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

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По информации министерства, сумма кредитных средств в структуре госдолга составляет 39,847 млрд рублей или более 85,2% от общего объема долга. Средства, привлеченные в кредитных организациях и иностранных банках, составляют 21 млрд рублей или 44,9%. Кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ, составляют 18,847 млрд рублей или 40,3% в структуре долговых обязательств. Кроме того, 6,9 млрд рублей или 14,7% в структуре госдолга составляют государственные ценные бумаги субъекта РФ.

При анализе данных за март и апрель текущего года наблюдается сокращение суммы коммерческих кредитов на 4,5 млрд рублей и, в то же время, рост объема бюджетных заимствований на 5,890 млрд рублей.

Согласно изменениям, принятым в бюджет Удмуртии в конце марта, доходы составят 56,943 млрд рублей, расходы — 60,879 млрд рублей. Дефицит ожидается в размере 3,935 млрд рублей или 6,4% от расходной части. Таким образом, сумма долговых обязательств превышает 82% доходной части республиканского бюджета.