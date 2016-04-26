Москва, 26 апреля, 2016, 23:21 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского миллиардера с гражданством Кипра Константина Григоришина. Об этом сегодня, 26 апреля, пишут «Известия».

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Григоришин обвиняется в уклонении от уплаты налогов в России на сумму 675 миллионов рублей. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал Григоришина.

Защита олигарха подчеркнула, что он готов погасить ущерб. Следствие, однако, обосновало свое ходатайство тем, что Григоришин до сих пор не перевел денежные средства государству. Кроме того, Григоришин находится в международном розыске.

По версии следствия, подконтрольная Григоришину ПИК «Созидание» не отчисляла налог на добавленную стоимость в 2009—2010 годах. В апреле текущего года Григоришин был объявлен в розыск. На данный момент он находится за пределами России.

Про Григоришина известно, что он родился на Запорожье, и большая часть его активов сосредоточена на Украине. Однако, на данный момент он является гражданином Кипра и не имеет украинского паспорта.

По данным журнала Forbes состояние Григоришина по данным на 2015 год оценивается в $1,1 млрд. Он считается крупнейшим речным судовладельцем на Украине, а также хозяином крупнейшего в Восточной̆ Европе производителя трансформаторов «Запорожтрансформатор».

Сейчас Григоришин хочет получить гражданство Украины. Он подписал отказ от гражданства Кипра и России.