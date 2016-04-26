Петрозаводск, 27 апреля, 2016, 00:01 — ИА Регнум. На днях в столице ЕС Брюсселе, уволенной со скандалом с поста мэра Петразоводска Галине Ширшиной, была вручена премия LeaDeR Awards в специальной номинации президента политической партии ALDE («Альянс либералов и демократов за Европу») Ханса ван Баалена. По словам Баалена, премия LeaDeR Awards призвана отметить «отличную работу либеральных политиков», которые «делают свой муниципалитет или регион лучшим местом для жизни». Госпожа Ширшина была награждена статуэткой и сертификатом за «значительные успехи на посту мэра», «прозрачность в управлении городом» и «борьбу с коррупцией».

Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише» реж. Евгений Шерстобитов. 1964. СССР

Прекрасная новость, позволяющая рассуждать о «европейском признании» экс-мэра Петрзоводска, если не знать чем запомнилась Ширшина на посту мэра и что из себя представляет «Альянс либералов и демократов за Европу».

Жителям Петрозаводска Галина Ширшина, приведенная в кресло мэра карельским отделением партии «Яблоко», запомнилась провалившимся экспериментом с 10-рублевым проездом в троллейбусах, почти разорившим транспортное предприятие; разрешение торговать водкой в 10 метрах от школ и детских садов, а также энергосервисным контрактом, резко снизившим уровень безопасности петрозаводских улиц; невыполненным обещанием освободить город от наружной рекламы, а также тем, что при Галине Ширшиной закрылись все социальные программы — по замене лифтов, ремонту подъездов и так далее.

Кроме того, экс-мэра сопровождала целая череда коррупционных скандалов, напрямую связанных с ее бывшими подчиненными. В городе помнят, что в «успешной и прозрачной» городской администрации при Ширшиной работали фигурантки уголовных дел! — «яблочницы» Евгения Сухорукова и Светлана Чечиль. Обе обвиняются в земельных махинациях в соседнем с Петрозаводском Прионежском районе. Сухорукова получила условный срок. Приговор по Чечиль будет вынесен 27 апреля. Тем не менее, Галина Ширшина сделала первую своим замом, а Чечиль поставила во главе петрозаводского Дома творчества детей и юношества.

Тот же карьерный взлет случился с фигуранткой другого громкого в Карелии уголовного дела — депутатом Петросовета Ольгой Залецкой. Она обвиняется в крупном мошенничестве с имуществом петрозаводского предприятия общественного питания «Петропит». Сейчас дело рассматривается в суде, но пока длилось следствие, бывший мэр Ширшина посадила обвиняемую в кресло руководителя муниципальным спорткомплексом «Луми».

Что касается партии ALDE — «Альянс либералов и демократов за Европу», то это европейская партия, включающая либеральные и либерально-демократические партии стран Евросоюза. Данный Альянс является наиболее последовательным критиком России, использующим все международные площадки. Еще в 2011 году, до начала противостояния и санкционной войны между ЕС против России, президент ALDE Ги Верхофстадт заявил, что Россия не является демократией, а полномочия делегаций российской Думы в различных международных парламентских организациях следует поставить под вопрос. Достаточно упомянуть, что в этот Альянс входят такие русофобы, как экс-премьер Эстонии Андрус Ансип, бывший председатель парламента Молдавии Михай Гимпу, лидер британских либерал-демократов Ник Клегг, литовский парламентарий Пятрас Ауштрявичус (публично приветствовавший сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе) и другие не менее одиозные личности. В нынешней политической ситуации представители Альянса выступают с громкими инициативами о санкциях против российских журналистов, инициировали шумную компанию по освобождению Надежды Савченко, и неоднократно призывали воздействовать на Россию «самыми жёсткими методами».

«Я считаю, что это показательно. По крайней мере, маски сброшены», — заявил председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук.

«Наверное, уже нет особого смысла акцентировать внимание на самой персоне Галины Игоревны, поскольку все-таки это уже история, перевернутая страница, — отметил депутат Петросовета Павел Сандберг. — С другой стороны, я считаю, что это неуважение к жителям города: говорить о каких-то ее заслугах, в том числе, в управлении Петрозаводском, потому что результаты этого управления мы все видим, ежедневно с ними сталкиваемся».

«Как раз показательно, что премию Галине Ширшиной вручили именно в Брюсселе, — подчеркнул член Федерации легкой атлетики республики Карелия Антон Чивин. — По одной простой причине — мне кажется, что Галина Игоревна — это такой иностранный агент, если так можно выразиться, которая была заслана или поставлена, не знаю, для того, чтобы развалить хозяйство Петрозаводска. За это, скорее всего, ей и дали премию».

Пожалуй, только в этом случае и можно назвать работу бывшего мэра Петрозаводска открытой и прозрачной. Хотела развалить хозяйство целого города? Почти развалила. Вовремя уволили.