Москва, 26 апреля, 2016, 22:50 — ИА Регнум. 29 апреля 2016 года в 12:00 в центральном офисе ИА REGNUM состоится пресс-конференция Общественного правозащитного центра «Иван Чай» (www.ivan4.ru). Конференция посвящена недостаткам действующей практики изъятия детей из семей по разным основаниям. Во многих случаях грубость и непрофессионализм представителей социальных служб при изъятии наносит непоправимый ущерб здоровью и психике ребенка. В настоящий момент только по Москве свыше 200 случаев неправомерного вмешательства в семью с отобранием ребенка, а по стране — тысячи.

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Основные вопросы, которые ставят участники конференции перед властью:

Почему система профилактики социального сиротства превращается в систему разрушения семьи?

Почему детей, у которых есть родители, желающие их забрать, месяцами удерживают в детдомах?

Почему нет четких критериев оценки, когда можно изъять ребенка, а когда нет?

Почему никто из чиновников не несет ответственность за преступное превышение полномочий?

Поводом для настоящей конференции стала история, которая произошла с благополучной московской семьей Анастасии и Юрия, проживающей в районе Рублёвки, у которой 15 февраля изъяли пятилетнего сына.

Трое полицейских ворвались в квартиру глубокой ночью под предлогом того, что в квартире жестоко избивают ребенка. Оказалось, что в полицию позвонили соседи из другого подъезда, которым мешал детский плач. Прибывшая женщина-полицейский предъявила надуманную версию того, почему мальчик плачет и увезла его в полицию. Она отказалась взять документы ребенка и оформила его как безнадзорного. После этого 5-летнего абсолютно здорового домашнего малыша, который до этого не расставался с матерью, увезли в больницу для беспризорников, а потом и в детдом.

Мать и отец ребенка, которые по Семейному кодексу РФ не ограничены и не лишены родительских прав, и имеют право воспитывать своего сына как любой из нас, третий месяц не могут забрать его домой. Им не дают возможности даже ознакомиться с документами. Маленький Леша получил тяжелейшую психологическую травму, у него начались истерики, он перестал разговаривать, появился ночной энурез.

А вокруг матери сгущаются тучи: в ухудшении состояния здоровья мальчика, которые появились в приюте, хотят обвинить мать, заявляют что она не выполняла родительские обязанности. (ст.156 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

Молодая мать мальчика расскажет свою историю, адвокат, правозащитники и родственники ответят на вопросы.

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