Москва, 26 апреля, 2016, 22:48 — ИА Регнум. ФНС РФ подготовила предложения о внесении изменений в положения Налогового кодекса РФ, которые бы позволяли третьим лицам исполнять обязанность налогоплательщика по уплате налогов и сборов в бюджетную систему России. Об этом, как заявил 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев, сообщили налоговики в ответе на обращение о возможности супруга заплатить налоги за свою жену.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

«Действительно на сегодняшний день в Налоговом кодексе РФ предусмотрено, что по общему правилу уплата налога может производиться только налогоплательщиком и только за счет собственных средств. Этот подход последовательно проводится в судебной практике. Так, в определении от 22.01.2004 № 41-О Конституционный Суд РФ пришел к выводу о том, что платежные документы на уплату налогов должны исходить от налогоплательщика и быть подписаны им самим, а уплата соответствующих сумм налогов должна производиться за счет средств налогоплательщика, находящихся в его свободном распоряжении, то есть за счет его собственных средств. Верховный Суд РФ в Определении от 31.07.2015 № 310-ЭС15−5239 по делу № А36−1312/2014 также указал, что перечисление денежных средств одним юридическим лицом за другое не может рассматриваться в качестве исполнения последним обязанности по уплате соответствующих налогов, которые должны уплачиваться самим налогоплательщиком из собственных средств. Таким образом, конституционная обязанность платить законно установленные налоги и сборы связана с личностью обязанного лица», — пояснил юрист.

Означает ли это недопустимость участия в процессе внесения обязательного платежа в бюджет третьего лица, действующего в интересах налогоплательщика? По мнению Мирзоева, уплата налога из средств, причитающихся налогоплательщику, но находящихся в распоряжении третьего лица, не противоречит понятию налога. Однако предлагаемое внесение изменений в Налоговый кодекс РФ с целью наделения третьих лиц возможностью исполнять обязанность налогоплательщика по уплате налогов и сборов в бюджетную систему России следует оценивать очень осторожно.

«С одной стороны, такие изменения могут упростить процесс уплаты налогов и разрешить часть проблем, возникающих сегодня при уплате налога в интересах налогоплательщика его представителем. С другой стороны, предлагаемые изменения могут иметь и негативные последствия. Так, остается открытым вопрос о том, каким образом налоговые органы смогут персонифицировать денежные средства, за счет которых производится уплата налога? Не будут ли эти средства попадать в разряд «невыясненных платежей»?

Другое возможное негативное последствие реализации предлагаемых изменений — увеличение издержек, связанных с администрированием поступления налогов в бюджет, и возникновение препятствий для результативного налогового контроля за исполнением каждым налогоплательщиком своей обязанности по уплате налога», — отметил юрист.

Он также заинтересовался вопросом о формулировке предлагаемых поправок в Налоговый кодекс РФ. По его словам, реализация благого намерения наделить третьих лиц возможностью исполнять обязанности налогоплательщика по уплате налогов и сборов может прикрывать собой намерение изменить сложившийся подход о недопустимости взыскания налогов за третьих лиц с налоговых агентов за счет их денежных средств. Поэтому к таким новациям налоговый консультант призывает относиться очень взвешенно.

Управляющий партнер АО «2К» Тамара Касьянова также считает, что в данном вопросе есть множество нюансов. «Например, пока не ясно каким образом этот платеж фиксировать в финансовой отчетности всех участников данной транзакции. Налогоплательщик, по сути средств не получит, но ему будет необходимо оформить «приход», как и непосредственно плательщику нужно будет каким-то образом отразить свои расходы, не переводя деньги контрагенту. А если учитывать, например, что в расчетах между налогоплательщиком и непосредственно плательщиком есть НДС, или возникнет необходимость «разбить» палату на налог и непосредственно оплату услуг, то путаница может возникнуть очень серьезная. Не исключено, что иногда такие схемы и могут быть актуальны, но стоит ли специально под них делать такую «лазейку», осложнять процедуру ведения финансовой отчетности — еще большой вопрос», — пояснила эксперт.

Она не исключает, что в подобной инициативе есть и другая мотивация — если налоговый платеж будет инициирован не контрагентами, а ФНС. «Например, возможность проведения подобных схем может быть в дальнейшем использована налоговыми органами для взыскания налогов с неплательщиков через их контрагентов. Платежи по договорам и контрактам в этом случае будут отчисляться не исполнителю, имеющему задолженность перед налоговой, а напрямую в налоговую. Такой вариант «усовершенствования» процедур администрирования налогов исключать нельзя. Но учитывая, что долги по налогам, как правило, оспариваются в суде, к тому же они стоят по исчислению после, например, выплаты зарплат, прямое изъятие их через контрагентов, недопустимо», — добавила Касьянова.