Москва, 26 апреля, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Росатом достиг определенной вехи в своем развитии: в прошлом году выручка за рубежом сравнялась с выручкой, которую госкорпорация получает на внутреннем рынке, сообщил Локшин. «И это еще не предел, — отметил он. — Наша цель — сделать поступления из-за рубежа по объему больше, чем внутренние (причем внутренние тоже немаленькие)».

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«Превращение Росатома в глобальную компанию — это долгосрочная стратегия, требующая не только роста портфеля заказов по основному профилю, но и развития новых направлений деятельности, — заявил начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский. — Стратегия диверсификации деятельности по рынкам и видам деятельности — это своеобразное воплощение идеи о том, что нельзя класть яйца в одну корзину. При снижении потребления энергопотребления на внутреннем рынке из-за роста конкуренции и кризисных явлений, Росатом, благодаря зарубежным заказам, сейчас имеет возможность маневрировать своими производственными мощностями, не давая простаивать ведущим предприятиям, сохраняя профессиональные трудовые коллективы. Со временем, когда основные заказы за рубежом будут исполнены, продолжится строительство АЭС в России, о чём уже заявлено в долгосрочной стратегии развития российской энергетики».

«Развитие отечественной атомной отрасли и энергетики — это не только соответствие темпам роста спроса на электроэнергию в Российской Федерации, но и создание референтности, важной для иностранных заказчиков, так как атомные технологии непрерывно совершенствуются и требуют наработки опыта эксплуатации, — отметил он. — Диверсификация бизнеса и развитие новых для направлений Росатомом уже сейчас позволяют госкорпорации успешно конкурировать на мировом рынке с ведущими игроками в строительстве, разработке новых материалов, ядерной медицине, создании систем контроля, очистки и в других направлениях».