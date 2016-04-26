Мадрид, 26 апреля, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Форвард испанского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду не примет участие в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Сегодня, 26 апреля, на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликован официальный состав команд, в который Роналду не попал.

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Дело в том, что Роналду получил мышечную травму правой ноги в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании, где «Реал» победил «Вильярреалом» (3:0).

Стоит отметить, что Роналду забил три мяча в ответом матче ¼ финала с германским «Вольфсбургом» и вывел испанскую команду в полуфинал.

Игра «Манчестер Сити» — «Реал» пройдет на стадионе «Сити оф Манчестер» в Англии в 21:45 мск. Ответная игра намечена на 4 мая в Мадриде.