Киев, 26 апреля, 2016, 21:29 — ИА Регнум. Журналист и телеведущий Савик Шустер решил объявить голодовку в знак протеста против аннулирования его разрешения на работу на Украине. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщают украинские СМИ.

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«Я объявляю голодовку до момента возвращения мне права работать на Украине», — заявил Шустер.

Напомним, сегодня Шустеру, который является гражданином Канады, аннулировали разрешение на работу на Украине.

Министерство социальной политики Украины пояснило, что разрешение было аннулировано на основании того, что документы, поданные работодателем, содержали недостоверные данные.

Речь идет о том, что Шустер не указал о наличии уголовного производства в отношении него. В начале 2016 года против Шустера было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов.