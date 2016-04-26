Ижевск, 26 апреля, 2016, 21:24 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Соловьев подтвердил возможность получения компенсаций пострадавшими от паводка. Об этом он заявил в ходе выступления перед депутатами Госсовета республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Николай Богданов-Бельский. Переправа. 1915

Напомним, на прошлой неделе о предполагаемых выплатах компенсаций пострадавшим сообщил председатель правительства Удмуртии Виктор Савельев.

По словам Соловьева, если бы уровень воды в Ижевском пруду поднялся еще на три сантиметра, «вода затопила бы нашу ТЭЦ. И последовало бы отключение теплоснабжения, водоснабжения». «Мы вынужденно увеличили сброс воды из пруда, что привело к подтоплению домов и придомовых территорий. Сейчас ситуация стабилизировалась, проводится оценка нанесённого ущерба, чтобы предоставить пострадавшим компенсацию», — отметил он.

Кроме того, глава Удмуртии считает необходимым продолжать строительство укрепительной дамбы «во избежание неприятностей в будущем».

В настоящее время во всех пострадавших от паводка районах обстановка с каждым днем значительно улучшается, идет устойчивое снижение уровня воды, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МЧС.

В населенных пунктах, попавших в зону подтопления, работают комиссии по оценке причиненного паводком ущерба. Проводится расчистка дворовых территорий, откачка воды из подвальных помещений, вывоз мусора, очищаются улицы и придорожные канавы.

Остаются в зоне подтопления 56 придомовых территорий в поселке Балезино, по состоянию на 10 часов утра 26 апреля число подтопленных территорий сократилось с 69, 5 — в поселке Яган Малопургинского района и 4 — в городе Глазов. В поселке Игра не осталось ни одной подтопленной территории.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 20 апреля на территории Удмуртии в связи с паводком действует режим повышенной готовности. В пиковый период количество подтопленных придомовых территорий достигало 468. В зоне подтопления проживают более 2 тыс. человек.